İzmir'de polisin durdurduğu tırdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İzmir'de polisin durdurduğu tırdan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 1 kilo 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan tırda 1 kilo 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir tırda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından tırda yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış 1 kilo 68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı