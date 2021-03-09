İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı

09.03.2021 08:24
İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden, bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden, bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çk sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazieler Caddesi'ndeki bir otelde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bölgeye intikal ettiği sırada, polisi fark eden bir kişi otomobil ile kaçmaya çalıştı. Otomobilden şüphelenen polis ekipleri, kısa sürede önünü keserek durdurdu. Otomobil sürücüsü A.F.'ye (31) yapılan kimlik sorgusunda, çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta  inceleme yapan polis ekipleri, poşetler içerisine gizlenmiş yeşil reçete ile verilen bin 848 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu haplara da el konuldu.


- İzmir
İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu, Hisarcık, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı ABD'de "tamamen aşılanmış" kişiler için maske ve mesafe kalkıyor Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi
Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız         
08:54
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu Kayıp kardeşlerin cansız bedenleri, evlerinin arkasındaki inşaatta bulundu         
07:59
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: Size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum         
00:50
Survivor'a damga vuran kavga sonrası ünlüler takımından iki isim, adaya veda edebilir Survivor'a damga vuran kavga sonrası ünlüler takımından iki isim, adaya veda edebilir         
00:05
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı         
23:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Selin Yeninci taburcu oldu         
20:47
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti         
15:06
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma         
13:54
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 09:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de polisin şüphelenip durdurduğu araçtan çok sayıda uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei