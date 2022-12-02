Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Tragger, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisler ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında arbede yaşandı: 1 ölü - Son Dakika

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