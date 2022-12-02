Polisler ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında arbede yaşandı: 1 ölü - Son Dakika
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Polisler ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında arbede yaşandı: 1 ölü

02.12.2022 14:53
Polisler ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında arbede yaşandı: 1 ölü

İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan bir araçtaki 3 şüpheli ile polisler arasında tartışma çıktı. Bu esnada polisin tabancasının ateş alması sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis memuru ise gözaltına alındı.

Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı. Polisler, aracı takibe aldı.

ARBEDE ÇIKTI

Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Polisler ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında arbede yaşandı: 1 ölü - Son Dakika
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