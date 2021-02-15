İzmir'de polisten kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

İzmir'de polisten kaçak akaryakıt operasyonu
15.02.2021 22:55
İzmir'in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.
İzmir'in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı kasa kamyonetle sanayideki iş yerlerinden kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ toplandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 bidonda toplam 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR
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