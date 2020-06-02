İzmir'de polisten kaçan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İnkilap İlköğretim Okulu yanında devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.S'yi takibe aldı.
Polis ekipleri kendilerinden kaçan şüphelinin kovalamaca sırasında siyah bir poşeti yere attığını belirledi.
G.S, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alınırken, yere attığı poşetin içinde ise sentetik esrar ele geçirildi.
Şüpheli ifadesinin alınması için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.