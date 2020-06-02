İzmir'de polisten kaçan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

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