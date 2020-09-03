İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ile ailelerine, yasa dışı oluşumlar ve çeşitli örgütlere müzahir kişilerden korunmanın yolları konusunda bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, kentin 5 farklı noktasında stant kurdu.
Stantlarda, 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında üniversitelere kayıt için gelen öğrenciler ile aileleri, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri hakkında bilgilendirildi.
Öğrenciler ve ailelerine, konuyla ilgili bilgiler içeren broşürler de dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de polisten üniversiteye kayda gelenlere 'güvenlik' sunumu - Son Dakika