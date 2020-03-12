İzmir'de pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine bir kişinin pompalı tüfekle girmesi üzerine polise haber verildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı, alışveriş merkezini tahliye etti.

Olay sırasında şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna ettiği şüpheli gözaltına alındı.