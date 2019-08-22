Son Dakika Haberleri: İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ağır yaralı
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İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ağır yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucu ağır yaralandı.

İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ağır yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucu ağır yaralandı.


Olay, saat 23.15 sıralarında Konak'a bağlı 2. Kadriye Mahallesi'nde bulunan 607. Sokak üzerindeki bir market içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce askerden dönen ve 1 ay öncede nişanlanan Ş.T. (21) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı pompalı tüfek ile saldırıya uğradı. Marketin önüne gelerek önce havaya ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen zanlı daha sonra olay yerinden ticari taksiyle ayrıldı. Tekrar bölgeye dönen saldırgan marketten içeri girerek market işletmecisinin oğlu olduğu öğrenilen Ş.T.'ye bir el ateş etti. Ş.T. sırtından vurularak kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan olay yerinden ayrıldı. Durumu gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.


Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken ticari taksiyle kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:33 Kaynak: İHA
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