İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

15.04.2022 18:48

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasındaki kavga kanlı bitti.

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasındaki kavga kanlı bitti. Meydana gelen olayda pompalı tüfekle vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Doğanlar 1590 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şehmus Çekin ile hurdacılık yaptığı öğrenilen Ercan D. ve babası Fırat D. sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine baba-oğul evlerine gidip pompalı tüfekle sokağa geri indi. Yaşanan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Şehmus Çekin'in vücuduna isabet etti. Çekin kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çekin'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Çekin daha sonra ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehmus Çekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Çevik Kuvvet ekipleri hastane girişi ve civarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çekin'in cenazesinin savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Şüpheli baba-oğul her yerde aranıyor

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma dahilinde, cinayeti gerçekleştirdiği düşünülen Ercan D. ve babası Fırat D.,'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma yürüttü. Görgü şahitlerinin ifadelerini alan polis ekipleri, şüphelileri her yerde arıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

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Polis, Fırat, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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