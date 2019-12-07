Son Dakika Haberleri: İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kahvehanede oturan iki kişi de yaralandı.

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği kahvehanede oturan iki kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferahlı Mahallesi'nde U.T. ile Şaban Mustafa Buran (64) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda U.T. pompalı tüfekle Buran'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada kahvehanede oturan Ş.B. (52) ve A.T'ye (27) de isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Buran, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bacağından yaralanan Ş.B. ve omzundan yaralanan A.T'nin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, U.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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