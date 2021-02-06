İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan A.E. ile B.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.E, pompalı tüfekle evinin penceresinden sokaktaki B.T'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücuduna çok sayıda saçma isabet eden B.T'nin ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri A.E'yi saklandığı evinde pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Son Dakika

İzmir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor

Fenerbahçe, 1 dakikada 2 net pozisyonu değerlendiremedi! Muslera kalesinde devleşti

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin