İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

15.04.2022 19:23
İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi 1591 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Ş.Ç. (24) ile E.D. ve F.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında pompalı tüfekle vurulan Ş.Ç. ağır yaralandı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.D. ile F.D'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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