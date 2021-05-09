Akraba kavgasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Akraba kavgasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun pompalı tüfekli kavgasında 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralıdan birisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kemal E. (47), karşı gruptan Cüneyt Elalmış ve Ahmet E. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelere getirilen yaralılardan Kemal E. ve Cüneyt Elalmış'ın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kavga esnasında darp sonucu yaralanan 2 kişi ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen ağır yaralılardan Cüneyt Elalmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elalmış'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, polisin şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.