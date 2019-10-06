Son Dakika Haberleri: İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı
Son Dakika Spor Haber

İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı

10 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 34. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 34. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.


Çaylı Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda 170 at mücadele etti.


Etkinlikte "Taze 5'li" kategorisinde mücadele eden jokeylerden Aslan Demir, atların çıkışı sırasında aynı kategoride yarışan ağabeyi Ferdi Demir ile çarpışması sonucu yaralandı.

Buna rağmen yarışmayı bırakmayan Aslan Demir, 2. oldu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 34'üncüsünü düzenledikleri yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada uzun yıllardan beri rahvan at yarışları sürdürülmektedir. Atalarımızdan gelen bu sporun gelecek nesillerce de aynı şekilde sürdürmelerini diliyoruz." dedi.


Yoğun ilgi gören yarışlarda 8 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Aslan Demir, Ödemiş, Çaylı, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alaçatı'daki sakız ağaçlarında 40 yıl sonra ilk hasat: Kilosu 300 eurodan satılıyor
Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz sezonu kapattı! Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti Rıdvan Dilmen'den VAR eleştirisi: Fikret Orman bile penaltı verir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de rahvan at yarışları yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]