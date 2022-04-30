İzmir'de Ramazan Dayanışması İçin 53 Milyon Liralık Destek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Ramazan Dayanışması İçin 53 Milyon Liralık Destek

30.04.2022 11:50
İzmir'de Ramazan Dayanışması İçin 53 Milyon Liralık Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma geleneğini Ramazan ayı süresince kurduğu iftar sofralarıyla da yaşattı. 561 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin haneye gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 70 bin hanenin hesabına da bayram öncesi 300’er lira nakdi destek yatırdı. İzmir’de belediye bütçesinden toplam 53 milyon liralık kaynak ramazan dayanışması için ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma geleneğini Ramazan ayı süresince kurduğu iftar sofralarıyla da yaşattı. 561 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin haneye gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 70 bin hanenin hesabına da bayram öncesi 300'er lira nakdi destek yatırdı. İzmir'de belediye bütçesinden toplam 53 milyon liralık kaynak ramazan dayanışması için ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında iftar bereketini ihtiyaç duyan tüm kesimlerle bölüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ramazan dayanışması, Ramazan Bayramı'na kadar geçen bir aylık süreçte 1 milyonun üzerinde İzmirlinin hayatına dokundu.

53 MİLYON 656 BİN TL DESTEK SAĞLANDI

Ramazan ayı boyunca İzmir'in birçok noktasında 19 milyon 910 bin TL değerinde toplam 561 bin 500 kişilik iftar yemeği verildi. Yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı günlerde mutfaklardaki yangını bir nebze olsun söndürebilmek için 40 bin haneye toplam 12 milyon 746 bin TL değerinde gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde ise 70 bin hanenin banka hesaplarına 300'er liradan toplam 21 milyon TL'lik nakdi destek yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan dayanışması kapsamında İzmirlilere toplam 53 milyon 656 bin TL'lik destek sağlamış oldu.

RAMAZAN'IN SON İFTARI ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE

Ramazan ayının ilk gününde Konak Atatürk Meydanı'nda verilen 3 bin kişilik iftar yemeğiyle başlayan dayanışma sofraları, Buca'da Adile Naşit Parkı, Göksu Parkı ve Çaldıran Parkı'nda; Konak'ta Lale Parkı, Ege Mahallesi, Karabağlar'da Peker Parkı, Bornova'da Serintepe Parkı, Bayraklı'da Gümüşpala Kapalı Pazaryeri ve depremde evleri hasar görmüş konteyner kent alanında, Aliağa'da Demokrasi Meydanı, Helvacı Parkı ve Yenişakran Mahallesi ile Menemen Kazımpaşa Mahallesi'nde devam etti. Toplam 29 bin 500 kişilik iftar yemeği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programı ramazanın son günü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda şehit yakını ve gazilere verilecek 1500 kişilik iftar yemeğiyle son bulacak.

DAYANIŞMA İZMİR'İN HER YERİNDE

İftar sofralarının yanı sıra özenle hazırlanan yemekler 19 ilçede 189 bin kişiye kapı kapı dağıtıldı. 9 noktada bulunan dayanışma noktaları, mobil ikram araçları ve yatılı kurumlarla beraber 253 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtımı yapıldı. Üniversite öğrencileri için Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi Önü, Ege Üniversitesi ile üniversite Metro Çıkışı, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 55 bin kişilik yemek verildi.  İftar saatinde evlerine yetişemeyecek vatandaşlar için ise Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında 30 bin kişilik kumanya dağıtımı yapıldı.

YORUMLAR
500
Başkan Yıldırım, iftarı küçük sanayi sitesi esnafıyla, sahuru gençlerle yaptı Başkan Yıldırım, iftarı küçük sanayi sitesi esnafıyla, sahuru gençlerle yaptı Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu Uludağ Elektrik, Çanakkale iftarında buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, İftar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Ramazan Dayanışması İçin 53 Milyon Liralık Destek - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:10:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Ramazan Dayanışması İçin 53 Milyon Liralık Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement