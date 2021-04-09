İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim - Son Dakika

İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim

09.04.2021 13:49
İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim, System.String[]

Ramazan ayına az bir süre kalırken, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki ekmek fırınlarını ve kafeleri denetledi.

Ramazan ayına az bir süre kalırken, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki ekmek fırınlarını ve kafeleri denetledi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve gıda denetim ekipleri, Ramazan ayı öncesi Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve kafelere yönelik denetime çıktı. Ekipler denetimlerde, hijyenin ortamlarda üretimin yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

"Ramazan'a hazırlık anlamında yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz"

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kentte yoğun bir şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "İl müdürlüğümüzün gıda denetim ekipleriyle birlikte yoğun bir şekilde Ramazan'a hazırlık anlamında yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında hem tüketim çeşitleniyor hem de tüketimde bir miktar artış oluyor. Bu manevi ayın vatandaşlarımız tarafından sağlıklı geçirilmesi için denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. 2021yılının ilk 3 ayında işletmelerimize 30 bine yakın denetim gerçekleştirdik. 2020 yılında 98 bin denetim yapıldı. İzmirli vatandaşlarımız, bu denetimlere güvenerek her türlü beslenmeyi gözleri arkada kalmadan yapabilirler" dedi.

"Biz bir kere denetleyip bir daha o işletmeyi denetlemiyor değiliz"

Özen, "Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığını bozacak, güvenilir gıdaya ulaşmalarını engelleyecek, hijyen şartlarına aykırı, Covid tedbirlerine aykırı üretimleri engellemek. Biz bir kere denetleyip bir daha o işletmeyi denetlemiyor değiliz. Bizim hedefimiz, 2021 yılında ilimizdeki 49 bin işletmeyi en az iki kere denetlemek. Bu kadar büyük bir şehirde 24 saat boyunca denetim gerçekleştiremiyoruz. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımız alışveriş esnasında veya sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşırlarsa lütfen ALO Gıda 174 hattına ihbarda bulunsun. Bu bizim için çok önemli. Üretim yerlerimizden, satıcılarımızdan, işletme sahiplerimizden özellikle iki hususa dikkat etmelerini istiyoruz. Hem gıda ile ilgili mevzuatlara hem de Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlere maksimum düzeyde uymalarını istiyoruz. vatandaşlarımızın da işletmelere girerken maskesiz girmemelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Umarım sorunsuz bir Ramazan geçiririz" şeklinde konuştu.

"Ceza kesmek gibi bir önceliğimiz, hedefimiz yok"

"Ramazan ayı boyunca 790 adet olan fırınlarımızı daha sıkı denetleyeceğiz" diyen Mustafa Özen, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"2020 yılında yaptığımız 98 bin denetimde ilgili mevzuatlarımıza aykırı faaliyette bulunan işletmelerimize 9 milyon 600 bin cezai işlem uyguladık. 2021 yılında da 1 milyonluk cezai işlem uyguladık. Biz bu denetimleri yaparken işletme sahiplerine ceza kesmek gibi bir önceliğimiz, hedefimiz yok ancak halkın sağlığı ile oynayan, ciddi bir şekilde sorun teşkil eden yerlere de göz yummuyoruz." - İZMİR

İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim
İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim
İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim
İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim
İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim

Koronavirüs, Ramazan, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Ramazan öncesi fırınlara ve kafelere yoğun denetim - Son Dakika


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