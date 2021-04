İzmir'de Ramazan öncesi pazarlarda yoğunluk - Son Dakika

İzmir'de Ramazan öncesi pazarlarda yoğunluk

İZMİR - Bu gece ilk sahura kalkacak İzmirli vatandaşlar özellikle pazaryerlerinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan öncesi alışverişlerini yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerin fiyatlarını çok bulurken, esnaf eski Ramazanlar gibi yoğunluk olmadığını belirtti.

Ramazan ayının ilk günü öncesinde İzmir'deki semt pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşandı. Konak ilçesindeki Hatay semt pazarına alışveriş için gelenler özellikle sebze ürünlerine ilgi gösterirken, fiyatları da pahalı buldu. Pazar esnafı ise pazarın önceki Ramazan aylarına göre daha durgun olduğunu belirtti.

Pazarcılar fiyatlar 'normal' diyor, vatandaş ise 'yüksek' buluyor

Ramazan öncesi yoğunluğun yaşandığı Hatay semt pazarı esnafları, sebze ve meyve fiyatlarını normal bulurken, vatandaşlar da yüksek olduğundan şikayetçi oldu. Pazarcı esnaflarından Latif Yıldız, "Pazarda yoğunluk yok. Millet artık pazara gelmeyi bıraktı. Manavlara gidiyor. Fiyatlar da yüksek değil" diye konuştu. Bir başka esnaf Mustafa Biçer ise, "Evet biraz yoğunluk var Ramazan'ın başlayacak olmasından dolayı. Hal de kalabalıktı. Fiyatlar da aldı başını gidiyor. Sezon dönümü de var hem kışlık hem yazlık ürünü var. Satışlar düşük. Fiyatlar normal ama vatandaş satın almıyor" açıklamasında bulundu.

"Eski Ramazanlardaki gibi yoğunluk yok"

Ramazan öncesi alışveriş için semt pazarını tercih eden vatandaşlar, eski Ramazanlar'da olduğu gibi yoğunluğun olmadığına vurgu yaptılar. Fiyatları da yüksek bulan vatandaşlardan Hülya Sarıkaya, "Eski Ramazanlardaki gibi yoğunluk yok, pandemiden dolayı. şu an fiyatlar yüksek, 4 - 5 liranın altında hiç bir şey yok. Ben toplu alışveriş yapıyorum bir de her zaman çıkmıyorum. Ama pazarlar marketlere göre çok daha iyi" sözlerine yer verdi. Başka bir vatandaş Can Polat ise, "Allah tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar ihsan etsin. Geçim sıkıntısı çeken bazı insanlar var tabi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Fiyatlar pahalı tabi ki" dedi.