Son Dakika Haberleri: İzmir'de Raylı Sistemi İki Kat Artıracağız"

İzmir'de Raylı Sistemi İki Kat Artıracağız"

1 saat önce

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "İzmir'de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağız" diye konuştu.

İzmir'de Raylı Sistemi İki Kat Artıracağız
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "İzmir'de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağız" diye konuştu.

Soyer, yaptığı açıklamada seçilmeleri halinde 179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracaklarını, Buca- Halkapınar metro hattını, Çiğli tramvayını ve yapımı devam eden Narlıdere metrosunu da kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Projesi hazır olan Buca metro hattının temelinin en kısa sürede atılacağını bildiren Soyer, Buca metrosunun üniversite dahil olmak üzere 11 duraktan oluşacağını, toplam uzunluğunun 13.5 kilometre olacağını açıkladı.

Soyer, Çiğli'ye tramvay getireceklerini, projesi hazır olan Halkapınar-Otogar metrosunu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile tamamlayacağını kaydetti.

"Ulaşım gece de devam edecek"

Toplu ulaşımın artık tüm ana hatlarda gece boyunca da devam edeceğini söyleyen Soyer, Baykuş Seferleri'nin otobüs ve deniz ulaşımında olduğu gibi raylı sistemde de geçerli olacağını söyledi.

Halk Taşıt uygulamasıyla sabah ve akşam yoğun saatler arasında toplu taşıma ücretini yarı yarıya indireceklerini söyleyen Soyer, deniz ulaşımında olduğu gibi raylı taşımada da aktarma süresini iki kat artırarak 1,5 saatten 3 saate çıkaracaklarını belirtti.

Soyer, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacaklarını, Halkapınar Transfer Merkezi başta olmak üzere transfer merkezlerini insanların keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanına dönüştüreceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Tunç Soyer, belediye başkan adayı, Halkapınar, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 40 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Raylı Sistemi İki Kat Artıracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]