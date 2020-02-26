İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi Karşıyaka istikametinde seyir halindeki Burak Gizeler (29) yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karşıyaka, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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