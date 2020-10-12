İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

12.10.2020 05:19
İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz D. idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde refüje çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet, refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü.

Kazada sürücü Cengiz D. ile yanında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bayraklı, Yüzbaşı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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