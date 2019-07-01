Son Dakika Haberleri: İzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlaması
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İzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlaması

1 saat önce

İZMİR'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'de renkli Kabotaj Bayramı kutlaması, System.String[]
İZMİR'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 93'üncü yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı. Kutlama programında yelken gösterileri ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra, resim ve fotoğraf sergileri de yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunma töreniyle başlayan Kabotaj Bayramı kutlamalarına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak ve İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ile denizcilik sektöründen çok sayıda temsilci katıldı. Törenin ardından Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü önünde, Kabotaj Bayramı dolayısıyla halat çekme yarışı yapıldı. Yarışmanın kazananı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün de yer aldığı takım oldu. Halat çekme yarışmasının ardından fotoğraf ve resim sergisi gezildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:03 Kaynak: DHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, İzmir, Güncel
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