İzmir'de restoranlarda paket servisi yoğunluğu - Son Dakika

İzmir'de restoranlarda paket servisi yoğunluğu

İZMİR - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliklerine gönderilen genelge doğrultusunda restoran ve lokantalar saat 20.00'den sonra sadece telefon veya online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığının, korona virüs (Covid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir restoranın işletme sahibi Burçin Akkoç (33), alınan kararın ardından müşterilerine paket servis ve online sipariş şeklinde hizmet verdiklerini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile saat 20.00'den sonra online veya gel al yöntemi ile paket servisleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an mekanımız boş ve kararın ilk saatlerinden dolayı yoğunluğumuz var. Paket servisi veya gel al yöntemi ile hizmete devam ediyoruz" dedi.

Aktaş: "Kararın ilk saatlerinden dolayı bir yoğunluk yaşıyoruz"

Bayraklı ilçesinde ki bir restoranın işletme müdürü Mehmet Aktaş ise, karar doğrultusunda akşam saat 20.00 itibari ile tüm personelleri ile birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "Akşam saat 20.00 itibarı ile restoranımız paket servislerine başlamış durumdadır. Şu an kararın ilk saatlerinden dolayı bir yoğunluk yaşıyoruz ve bu yoğunluğu da ilerleyen saatlerde atlatacağız. Bütün masalarımız şu anda boş. Paket servisi, online veya gel al hizmeti veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararı destekliyoruz ve inşallah bu virüsü en kısa sürede atlatacağız" diye konuştu. Ayrıca, gel al yöntemi çerçevesinde ilçede bulunan bir restorana gelerek sipariş veren restoran müşterisi Orhan Aydoğdu (41), "Siparişe geldim buraya ve gördüğüm kadarıyla her taraf boş. Böyle olması daha iyi oldu. Hiç olmazsa vakalar artmaz. Şimdi siparişimi alıp evime gideceğim" şeklinde konuştu.

Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları, hafta sonu da saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis ya da gel al hizmeti verecek.