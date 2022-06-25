Rezerv alanındaki deprem konutlarının ilk etabı temmuzda teslim edilecek - Son Dakika
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Rezerv alanındaki deprem konutlarının ilk etabı temmuzda teslim edilecek

25.06.2022 12:46

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında ilk etapta yapılan 397 konut temmuzda hak sahiplerine teslim edilecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında ilk etapta yapılan 397 konut temmuzda hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üstü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için Bayraklı'da 375 hektarlık arazi rezerv alan olarak belirlendi.

TOKİ, depremden kısa süre sonra bölgede toplam 8 ayrı etapta 3 bin 657 konutun yapılması için ihaleye çıktı. İlk olarak 397 konuttan oluşan birinci etap inşaatına başlandı.

Birinci etapta 3+1 ve 2+1 olarak planlanan 397 konutun inşaatı tamamlandı.

Depremzedelerin, geçici kabulleri yapılan, çevre düzenlemesi ve çocuk parkları da bulunan ilk etaba temmuz ayında taşınması planlandı.

Etapların diğer kısımlarında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaatlarında sona yaklaşılan deprem konutları kenttin birçok noktasından görülüyor.

Konutların dışında yol, elektrik, doğal gaz, haberleşme hattı, 43 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 10 kilometre uzunluğunda atık ve yağmur suyu kanalı, 3 terfi merkezi, 9 bin 500 metreküplük su deposu, peyzaj çalışmaları, 8 derslik anaokulu, 24 derslik ilk ve ortaokul, sağlık ocağı, 2 cami ve 68 dükkanın yapımı sürdürülüyor.

"Yeni bir yaşam merkezi olacak"

Deprem konutlarının şantiyesinde kontrol şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi Şenol Oğuz, AA muhabirine, 1,5 yıldan bu yana alanda hummalı bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

İnşaat alanında 2 bin 500 işçinin çalıştığını belirten Oğuz, "Birinci etapta, iskan ve abonelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakip temmuz ayı içerisinde vatandaşlarımızın konutlara yerleştirilmesi planlanıyor. Diğer 7 etapta ise daire sahiplerine yıl sonuna kadar etaplar halinde teslimleri yapılacak. Depremzedeler gelip konutları geziyor. Bize sordukları ilk soru, zeminin sağlam olup olmadığı. Alanda zemin etüdü yapıldı. Zemini kaya olduğu için patlatma metoduyla kazıyı yaptık. Alan yeni bir yaşam merkezi olacak." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da depremin ardından el ele verilerek büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti.

Bayraklı rezerv alandaki inşaatların kısa sürede yükseldiğini anlatan Çankırı, "Birinci etaptaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımız devletimizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha İzmir depreminde gördü. İnşallah yıl sonuna kadar diğer konutlar da vatandaşlarımıza teslim edilmeye başlanacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rezerv alanındaki deprem konutlarının ilk etabı temmuzda teslim edilecek - Son Dakika
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