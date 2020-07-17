İzmir'de rezidansta partiye 78 bin 750 lira ceza - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde korona virüs salgınına aldırmadan kalabalık bir şekilde düzenlenen partiye katılanlara toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.



Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otelin rezidansında kalabalık bir şekilde parti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde, korona virüs salgınına aldırmadan dans ederek, eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira, toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.



Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi. - İZMİR