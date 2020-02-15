İzmir'de robot tasarlayan çocuklar yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Bu sene "Şehri Şekillendir" ana temasıyla düzenlenen FIRST LEGO Ligi İzmir Turnuvası başladı.

Fuarİzmir "D" holünde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen turnuvada, 2 günde 95 takım mücadele edecek. Turnuvanın ardından 6 ekip, organizasyonun Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

İzmir dışında İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Gaziantep ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek elemelerden sonra final 14-15 Mart'ta İzmir'de yapılacak.

"Şehri Şekillendir" teması kapsamında belirlenen sorunları tartışan ve çözüm önerileri sunan katılımcılar, belirlenen görevleri tamamlamak üzere robot tasarımı yapıp, program yazdı.

Hazırladıkları çalışmaları jüriye sunan ve stantlarda projelerini tanıtan takımlar, tasarladıkları robotların verilen görevi yerine getirdiği robot müsabakaları gerçekleştirdi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları 8'inci sınıf öğrencisi Kayra Göçmen, hava kirliliğini önlemeye yönelik projelerinin 4 temel noktası bulunduğunu belirterek, "Projemizle hava kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığını korumayı amaçladık." dedi.

Özel Eraslan Eğitim Kurumları 8'inci sınıf öğrencisi Doğaç Karataş da okulda tespit ettikleri 8 temel sorun üzerine bir çalışma başlattıklarını ve çözümler ürettiklerini söyledi.

Bu sorunlar arasında yemek artıkları ve atık kağıt meselesi bulunduğunu ifade eden Karataş, "Örneğin, atık kağıtları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atık yağları yemekhanelerden toplayıp biyodizele dönüştürüyoruz." diye konuştu.