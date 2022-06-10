İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi

10.06.2022 21:45
İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, şüpheli N.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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