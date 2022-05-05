Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu - Son Dakika
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Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu

05.05.2022 23:14

İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez, Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez, Roman vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Konak ilçesinde Roman vatandaşların yaşadığı Tepecik Mahallesi'nde sokaklar Hıdırellez kutlamaları için sabahın erken saatlerinden itibaren süslendi.

Havanın kararmasıyla kentin birçok ilçesinden vatandaşlar Tepecik Mahallesi'ne geldi.

Roman sanatçılar tarafından mahalle girişinde müzikle karşılanan İzmirliler, Hıdırellezi coşkuyla kutladı.

Roman vatandaşlar, en güzel kıyafetlerini giyip, sokakları davul-klarnet eşliğinde, oynayarak dolaştı.

Hıdrellez için süslenen kadın ve çocuklar kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, söylenen şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Ödemiş ilçesinde de belediye tarafından Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Anafartalar Mahallesi Salkım Sokak'ta düzenlenen etkinlikte 2 farklı noktada ateş yakıldı.

Hıdırellez Şenliğine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ateşin üstünden atlayan vatandaşlar hıdrellez gecesinde doyasıya eğlendi.

Hıdırellez nedir?

Kökü Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanan, bazı kültürlerde "darda olanların yardımcısı" Hızır ile "denizlerin hakimi" İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılan Hıdrellez, farklı inanç ve ritüellerle kutlanıyor.

Osmanlı Devleti döneminde halkın 5-6 Mayıs'a denk gelen günleri, yaz mevsiminin başlangıcı saydığı da kaynaklarda belirtiliyor.

Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu
Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Roman vatandaşların Hıdırellez coşkusu - Son Dakika


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