İzmir'in Menderes ilçesinde dün rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, hakimlikçe serbest bırakıldı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.Ş'nin buradaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Dün gözaltına alınan A.Ş'nin belediye binasındaki odasında arama yapılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika