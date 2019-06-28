Son Dakika Haberleri: İzmir'de rüşvet operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de rüşvet operasyonu

20 dakika önce

Ege Üniversitesinde görevli bir makine mühendisi, üniversite tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı.

İzmir'de rüşvet operasyonu, System.String[]
Ege Üniversitesinde görevli bir makine mühendisi, üniversite tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli makine mühendisi M.Z.A'nın ihalede usulsüzlük yaptığı ve rüşvet istediği bilgisi üzerine üniversiteye operasyon düzenledi.
Şüpheli M.Z.A, müşteki A.B'den rüşvet olarak aldığı ve daha önce seri numaraları tespit edilerek kayda alınan 20 bin lira Türk lirası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.Z.A'nın Ege Üniversitesi tarafından ihaleye çıkarılan mal ve hizmet alımları ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ve ihaleyi kazanan firma yetkilisinden 300 bin lira rüşvet istediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:20 Kaynak: AA
İzmir, Makine Mühendisi, Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu! Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de rüşvet operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]