İzmir'de Rüzgar Türbini 'Rüzgara' Dayanamadı
31 dakika önce
İzmir'de rüzgar türbini 'rüzgara' dayanamadıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.
İzmir
'de rüzgar türbini 'rüzgara' dayanamadı
İZMİR - İzmir'in Aliağa
ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.
Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Haraççı
bahçe mevkiinde, özel bir şirkete ait olan rüzgar türbinlerinin pervanesi, rüzgara dayamayarak koptu. Kanat parçaları, kopmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre çaplı alana dağıldı. Kanat, parçalandıktan sonra gövdede yüke dayanamadı ve tribün kullanamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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