Son Dakika Haberleri: İzmir'de Rüzgar Türbini 'Rüzgara' Dayanamadı

İzmir'de Rüzgar Türbini 'Rüzgara' Dayanamadı

31 dakika önce

İzmir'de rüzgar türbini 'rüzgara' dayanamadıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.

İzmir'de rüzgar türbini 'rüzgara' dayanamadı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.
Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Haraççı bahçe mevkiinde, özel bir şirkete ait olan rüzgar türbinlerinin pervanesi, rüzgara dayamayarak koptu. Kanat parçaları, kopmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre çaplı alana dağıldı. Kanat, parçalandıktan sonra gövdede yüke dayanamadı ve tribün kullanamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, Genel
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