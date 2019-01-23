Son Dakika Haberleri: İzmir'de Sağanak

İzmir'de Sağanak

1 saat önce

İzmir'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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İzmir'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kemeraltı Çarşısı'nda su basan iş yerlerinin çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak, yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafikteki aksamaların yanı sıra bazı rögarlardan da su taştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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