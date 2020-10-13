İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (3) - Son Dakika

İŞ YERİNİ SU BASMA ANI KAMERADA

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Bayraklı Sevgi Yolu'nda da rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle esnaf, zor anlar yaşadı. Birçok iş yerini su basarken, bir kafenin içi de suyla doldu. Yağmur sularının kafeye dolduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin oturduğu kafenin içine suyun dolduğu ve yavaş yavaş yükselmeye başladığı görülüyor. Suların içeriye girmesiyle birlikte masada oturan müşterilerin kalkmak zorunda kaldığı ardından da kafe çalışanlarının suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

İZMİR,