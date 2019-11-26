Son Dakika Haberleri: İzmir'de sağanak etkili oldu
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İzmir'de sağanak etkili oldu

6 saat önce

İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı.

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İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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