İzmir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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İzmir'de sağanak etkili oldu

6 saat önce

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı.

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İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar suda kaldı. Yağışın devam ettiği Karşıyaka ilçesinde su tahliye çalışması devam ediyor.

Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Gündüz de devam eden yağış, trafiği olumsuz etkiledi.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denize yakın kısımlarda denizin yükselmesi nedeniyle araçlar, oluşan su birikintilerinde kaldı.

Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden çekildi. Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri su tahliye işlemi gerçekleştiriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların dalları kırıldı.

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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