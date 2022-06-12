İzmir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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İzmir'de sağanak etkili oldu

12.06.2022 19:51
İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan yağmur sonrası Emmioğlu Mahallesi, Enstitü Caddesi'ndeki sanayi sitesinde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, bölgedeki suyu tahliye etti.

Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Ali Bozkan, AA muhabirine 2 gündür devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar sonucu mazgalların kapalı olması ve mevcut mazgalın su çeken borusunun yetersiz olması yolların, iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. Tarım arazileri de tamamen su altında kaldı. Belediye çalışma başlattı ama her yer su altında kaldı. Bu duruma yetkililer tarafından çözüm bulunmasını istiyoruz."

Öte yandan kırsaldaki bazı mahallelerde de ekili arazilerin yağıştan etkilendiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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