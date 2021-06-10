Sağanak etkili oluyor (2) - Son Dakika

Sağanak etkili oluyor (2)

İzmir şehir merkezinde sağanak etkili oluyor.

İzmir şehir merkezinde sağanak etkili oluyor. Sabah saatlerinde güneşin kendini gösterdiği kentte, gök gürültülü kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın öngörüldüğü kentte, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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