İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

27.01.2021 07:51

İZMİR'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri yaşandı.

İZMİR'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ise Bornova ve Buca ilçesinde 2 ağaç devrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, kentin birçok caddesinde su birikintileri meydana geldi.

Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle Bornova ve Buca'da 2 ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine iki ilçeye de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, ağaçlar devrildiği noktalardan kaldırıldı.

Öte yandan, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Trafiğe çıkan sürücüler, su birikintileri ve rüzgar eşliğinde yağan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Karşıyaka ilçesinde rögarlardaki suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

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