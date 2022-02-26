İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak - Son Dakika
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İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

26.02.2022 15:05
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

İZMİR genelinde yarın sağanak, Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

İZMİR genelinde yarın sağanak, Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Denizciler ve vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri ayrıca öğleden sonra Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinden başlayacak gök gürültülü sağanağın İzmir il genelinde etkili olacağını açıkladı. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
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Ege Denizi, Fırtına, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak - Son Dakika


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