İZMİR'DE SAĞANAK NEDENİYLE KENTİN SİMGELERİNDEN KARACA SİNEMASI'NI SU BASTI - Son Dakika

İZMİR'de, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kentin simgelerinden olan Karaca Sineması'nın giriş kısmı da suyla doldu. Sinema personeli, yağmur suyunu kendi çabasıyla tahliye etti.

İzmir'de saat 17.00 sıralarında etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karabağlar ve Konak ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Alsancak'taki Şevket Özçelik Sokak'ta bulunan ve İzmir'in simge mekanlarından biri olan Karaca Sineması'nın giriş kısmını da su bastı. Sinema personeli, yağmur suyunu kendi çabasıyla tahliye ederken, sokak üzerindeki bazı iş yerleri de yağmur suyundan olumsuz etkiledi. Karaca Sineması'nın işletmecisi Serdar Arslan, "Bu sokakta her zaman böyle su baskınlarıyla karşılaşıyoruz ve şu ana kadar bir çözüm bulunabilmiş değil. Yetkililerden buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.