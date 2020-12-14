Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika

Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

14.12.2020 09:49
Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı, System.String[]

Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi.

Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Taşan sular nedeniyle park, bahçeler ve site otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı belediyeye tepki gösterirken, ekipler su tahliye çalışmalarını hızlandırdı."BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların birçoğu zamanında ev almış, birçoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra.

Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.


Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı
Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı
Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı
Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

Karşıyaka, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağnak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika


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