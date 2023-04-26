İzmir ve Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, sokaklar göle döndü - Son Dakika
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İzmir ve Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, sokaklar göle döndü

27.04.2023 00:41

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ise akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından su taşkını gerçekleşti. Sürüklenen araçlar zarar gördü.

İzmir'in birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

EVLERİ SU BASTI

Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

TAŞKINDA ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde Balıkesir'in Bigadiç ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, derenin bulunduğu sokakta bazı araçların sürüklenmesine neden oldu.

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

EVLERDE HASAR OLUŞTU

Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" ifadelerinde bulundu.

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Kaynak: AA
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Basmane, İzmir, Güncel, Son Dakika

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