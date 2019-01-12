İzmir'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

İzmir
'de 2 gündür devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Etkisini aralıklarla artıran sağanak nedeniyle kent genelinden çok sayıda su baskını
ve taşkın ihbarları alınıyor. Torbalı
ilçesinde İZBAN Pancar tren istasyonu, su baskını sonucu tamamen suyla doldu. Hizmet dışı kalan istasyonu kullanacak yolcular, diğer istasyonlara belediye otobüsleriyle taşınıyor.
Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar
alt geçidi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücünün burada bıraktığı otomobilinin büyük bölümü su altında kaldı.
Vatandaşların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde bazı metro istasyonlarının da su baskınlarından etkilendiği görüldü.
İzmir- Menemen
yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor, yol üzerindeki Türkelli
beldesi girişi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Karşıyaka
, Buca
ve Foça
'da da bazı sokaklar ve evlerin bodrum katlarını su bastı.
Sağanağın dün dere taşkınlarına neden olduğu Kemalpaşa
ilçesinde de Yukarıkızılca
Mahallesi'ne giden yolda toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
internet sitesinden yayınlanan verilere göre, son 24 saatte Buca'ya 110,8, Kemalpaşa'ya 109, Gaziemir
'e 107, Cumaovası'na 102,1, Konak
'a 88,5 kilogram yağış düştü.