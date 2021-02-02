Sağanak su birikintilerine neden oldu (2) - Son Dakika

Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmir 'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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