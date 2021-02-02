Sağanak su birikintilerine neden oldu (2) - Son Dakika

Sağanak su birikintilerine neden oldu (2)

02.02.2021 07:19

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçede yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentin bazı noktalarında biriken su kaldırım seviyesini aştı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında bekleyenler, duraklara su dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sağanak su birikintilerine neden oldu (2)
Sağanak su birikintilerine neden oldu (2)
Sağanak su birikintilerine neden oldu (2)
Sağanak su birikintilerine neden oldu (2)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak su birikintilerine neden oldu (2) - Son Dakika


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