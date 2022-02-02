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İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

02.02.2022 09:59
İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

İzmir'de sağanak sonrası ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak sonrası ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ana arterler ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü.

Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı.

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu
İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

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İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika


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