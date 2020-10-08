Sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Urla'da şiddetli sağanağın yanı sıra dolu da etkili oldu.

Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklıkları yaşanan kentte yollardaki su birikintilerinin taşkına neden olmaması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Urla'da şiddetli sağanağın yanı sıra dolu da etkili oldu.

Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklıkları yaşanan kentte yollardaki su birikintilerinin taşkına neden olmaması için ekipler çalışma yürütüyor.