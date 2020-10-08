DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçların üzerine halı sererken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji bölge müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı. Urla ve Menemen'de yağan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Narlıdere ve Balçova'da vatandaşlar dolu nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması gerekirken, yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.