DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hanı su bastı

İZMİR'de sağanak yağmur kent merkezinde de etkili oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan Hanı'nı su basarken, çarşıdaki birçok esnaf ürünlerini mağazanın içine koyup, önlem aldı.

İzmir'de, kuzeyden gelen yağışlı hava sadece ilçelerde değil, kent merkezinde de etkili oldu. Şehirde birçok noktada araç trafiğinde sıkışıklıklar yaşanırken, polis ekipleri önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan da sular altında kaldı. Esnaf kendi çabalarıyla suları tahliye ederken, birçok işyeri personeli, olası bir maddi zarardan kaçınmak için ürünlerini mağazaların içine koydu. Çarşıda manifaturacılık yapan Özdemir Piber, "Ne belediye işini yapıyor ne de buraya gelip bakan birileri var. Her yağmur yağdığında hep aynı durumla karşılaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Su basan işhanından görüntü

Esnaf Özdemir Piber ile röp.Önlem alan esnaftan görüntü Muhabir Davut Can'ın anonsuGenel ve detay görüntü Haber: Davut CAN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Otomobil refüje çarptı, Bursa- Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yol, 1 saatliğine ulaşıma kapandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara yolundaki İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden Fahrettin Turgut (40) yönetimindeki 16 AIC 459 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki 07 AAV 618 plakalı TIR'ı sollamaya çalışırken, kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, refüje çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, otomobildeki Harun Demir (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralı Demir, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Bursa- Ankara yolunun Ankara yönü 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.