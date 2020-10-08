İzmir'de sağanak ve dolu yağışı (6) - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı (6)
08.10.2020 20:07
BRANDAYI TAŞIYAMAYAN DUVAR ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜİzmir'in Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi 1561 Sokak'ta, saat 18.00 sıralarında, güneşten korunmak için sokaktaki iki yapı arasına çekilen brandanın üzeri yağmur sularıyla doldu.
BRANDAYI TAŞIYAMAYAN DUVAR ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
İzmir'in Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi 1561 Sokak'ta, saat 18.00 sıralarında, güneşten korunmak için sokaktaki iki yapı arasına çekilen brandanın üzeri yağmur sularıyla doldu. Brandanın ağırlaşması sonucu bağlı olduğu duvar, ağırlığı taşıyamayarak çöktü. Gürültüyü duyan mahalleli durumu polise ve itfaiyeye bildirirken, park halindeki 5 araçta hasar meydana geldi. Olay sırasında hem araçlarda hem de sokakta kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Hasar tespit çalışmalarının ardından sokağın temizlenip araçların da kaldırılacağı öğrenildi.
Tolga TAHÇI-Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
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