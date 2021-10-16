İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı - Son Dakika

İzmir dün etkili olan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. Konak Alsancak ile Karşıyaka Bahçelievler'de şiddetli rüzgarla etkili olan yağmur sonrası bazı ağaçlar yola devrildi.

ÇATILAR UÇTU

Bazı çatılar rüzgarın etkisiyle uçtu. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, zemin katta kalan bazı ev ve işyerinde su baskınları oluştu. Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.