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İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı - Son Dakika

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı

16.10.2021 08:57

İzmir'de dün etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Kent genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi.

İzmir dün etkili olan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi. Konak Alsancak ile Karşıyaka Bahçelievler'de şiddetli rüzgarla etkili olan yağmur sonrası bazı ağaçlar yola devrildi.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan meydana geldi

ÇATILAR UÇTU

Bazı çatılar rüzgarın etkisiyle uçtu. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, zemin katta kalan bazı ev ve işyerinde su baskınları oluştu. Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan meydana geldi

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan meydana geldi

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı

Toprak Kayması, Karşıyaka, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı - Son Dakika
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