İzmir'de, sağanak ve fırtına uyarısı
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İZMİR'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
İZMİR'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi. İzmir
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Ege
Bölgesi'ne kuzeyden giriş yapması beklenen yağışın, pazar gününe kadar süreceği ve rüzgarın saatteki hızının 50-60 kilometreleri bulabileceği belirtildi. Yağışın, İzmir, Manisa
ve Aydın
illerinde özellikle cumartesi günü etkili olacağı, pazar günü de kuzey kesimlerde devam edeceği kaydedildi.
Vatandaşlar yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanmamaları konusunda uyarılırken balıkçılara da kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.
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