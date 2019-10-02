Son Dakika Haberleri: İzmir'de, sağanak ve fırtına uyarısı
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İzmir'de, sağanak ve fırtına uyarısı

41 dakika önce

İZMİR'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi.

İzmir'de, sağanak ve fırtına uyarısı, System.String[]
İZMİR'de cuma günü akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli lodos beklendiği bildirildi.
İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cuma günü saat 20.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Ege Bölgesi'ne kuzeyden giriş yapması beklenen yağışın, pazar gününe kadar süreceği ve rüzgarın saatteki hızının 50-60 kilometreleri bulabileceği belirtildi. Yağışın, İzmir, Manisa ve Aydın illerinde özellikle cumartesi günü etkili olacağı, pazar günü de kuzey kesimlerde devam edeceği kaydedildi.
Vatandaşlar yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanmamaları konusunda uyarılırken balıkçılara da kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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